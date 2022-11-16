Голкипер «Милана» перенес операцию на глазах из-за астигматизма

Голкипер «Милана» Чиприан Тэтэрушану перенес операцию на глазах из-за астигматизма, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отметчается, что по времени операция заняла всего пару минут.

Перенесенная операция никак не повлияет на Тэтэрушану — сразу после выхода из кабинета вратарь может тренироваться.

В сезоне-2022/2023 Чиприан Тэтэрушану провел за «Милан» 12 матчей. В них 36-летний румынский голкипер пропустил 12 голов.