«Аталанта» на своем поле примет «Венецию» в матче 15-го тура чемпионата Италии. Стал известен состав команды из Бергамо на эту встречу.

Российский полузащитник Алексей Миранчук в очередной раз оказался на скамейке запасных.

В этом сезоне на счету Миранчука шесть встреч в чемпионате Италии, две — в Лиге чемпионов, при этом в них он не забил ни одного гола. Последний раз хавбек играл за свой клуб 27 октября против «Сампдории», выйдя на замену на 11 минут.