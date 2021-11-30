«Аталанта» — «Венеция»: Миранчук снова остался в запасе
19:44
«Аталанта» на своем поле примет «Венецию» в матче 15-го тура чемпионата Италии. Стал известен состав команды из Бергамо на эту встречу.
Российский полузащитник Алексей Миранчук в очередной раз оказался на скамейке запасных.
В этом сезоне на счету Миранчука шесть встреч в чемпионате Италии, две — в Лиге чемпионов, при этом в них он не забил ни одного гола. Последний раз хавбек играл за свой клуб 27 октября против «Сампдории», выйдя на замену на 11 минут.
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