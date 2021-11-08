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Шевченко: «Начинаем новое приключение, чтобы вернуть «Дженоа» ее великую историю»

Шевченко прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Дженоа»
08:16
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Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал свое назначение на пост главного тренера генуэзского клуба.

«Начинаем новое приключение, чтобы вернуть «Дженоа» ее великую историю», — написал Шевченко в Twitter.

«Дженоа» является девятикратным чемпионом Италии. В последний раз генуэзский клуб выигрывал титул в 1924 году.

После 12 туров чемпионата Италии «Дженоа» набрал девять очков и расположился на 17-м месте в турнирной таблице.

7 ноября генуэзский клуб объявил о назначении Шевченко на пост главного тренера. Контракт с 45-летним украинцем рассчитан до 2024 года.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/jksheva7/status/1457334314119561223

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