Шевченко: «Начинаем новое приключение, чтобы вернуть «Дженоа» ее великую историю»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал свое назначение на пост главного тренера генуэзского клуба.

«Начинаем новое приключение, чтобы вернуть «Дженоа» ее великую историю», — написал Шевченко в Twitter.

«Дженоа» является девятикратным чемпионом Италии. В последний раз генуэзский клуб выигрывал титул в 1924 году.

После 12 туров чемпионата Италии «Дженоа» набрал девять очков и расположился на 17-м месте в турнирной таблице.

7 ноября генуэзский клуб объявил о назначении Шевченко на пост главного тренера. Контракт с 45-летним украинцем рассчитан до 2024 года.