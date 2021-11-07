«Дженоа» объявила о назначении Андрея Шевченко на пост главного тренера

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подписал контракт с «Дженоа». Соглашение рассчитано до июня 2024 года.

Украинец на посту главного тренера «Дженоа» сменил Давиде Балладрини, который был освобожден от занимаемой должности 6 ноября.

Ранее сообщалось, что Шевченко будет зарабатывать в итальянском клубе 1,8 миллиона евро в год плюс бонусы.

Напомним, 45-летний специалист возглавлял сборную Украины с 2016-го по 2021 год. Под его руководством национальная команда на прошедшем Евро-2020 добилась исторического результата — дошла до четвертьфинала. После завершения турнира Шевченко не стал продлевать контракт.

Будучи действующим футболистом, Шевченко с 1999 по 2006 год, а также в сезоне-2008/09 выступал за «Милан». За итальянский клуб он провел 226 матчей и забил 127 голов. В 2004 году он стал обладателем «Золотого мяча» как лучший футболист Европы по версии France Football.

«Дженоа» занимает 16-е место в серии А, имея в активе девять очков в 12 матчах.