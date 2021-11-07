Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Дженоа» объявила о назначении Андрея Шевченко на пост главного тренера

16:02
Андрей Шевченко. Фото Reuters
Андрей Шевченко. Фото Reuters
Теги:

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подписал контракт с «Дженоа». Соглашение рассчитано до июня 2024 года.

Украинец на посту главного тренера «Дженоа» сменил Давиде Балладрини, который был освобожден от занимаемой должности 6 ноября.

Ранее сообщалось, что Шевченко будет зарабатывать в итальянском клубе 1,8 миллиона евро в год плюс бонусы.

Напомним, 45-летний специалист возглавлял сборную Украины с 2016-го по 2021 год. Под его руководством национальная команда на прошедшем Евро-2020 добилась исторического результата — дошла до четвертьфинала. После завершения турнира Шевченко не стал продлевать контракт.

Будучи действующим футболистом, Шевченко с 1999 по 2006 год, а также в сезоне-2008/09 выступал за «Милан». За итальянский клуб он провел 226 матчей и забил 127 голов. В 2004 году он стал обладателем «Золотого мяча» как лучший футболист Европы по версии France Football.

«Дженоа» занимает 16-е место в серии А, имея в активе девять очков в 12 матчах.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Краснодар 0
Матч завершен

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Золотой год «пляжников». Россия в четвертый раз выиграла Межконтинентальный кубок
2
10