«Дженоа» объявила о назначении Андрея Шевченко на пост главного тренера
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подписал контракт с «Дженоа». Соглашение рассчитано до июня 2024 года.
Украинец на посту главного тренера «Дженоа» сменил Давиде Балладрини, который был освобожден от занимаемой должности 6 ноября.
Ранее сообщалось, что Шевченко будет зарабатывать в итальянском клубе 1,8 миллиона евро в год плюс бонусы.
Напомним, 45-летний специалист возглавлял сборную Украины с 2016-го по 2021 год. Под его руководством национальная команда на прошедшем Евро-2020 добилась исторического результата — дошла до четвертьфинала. После завершения турнира Шевченко не стал продлевать контракт.
Будучи действующим футболистом, Шевченко с 1999 по 2006 год, а также в сезоне-2008/09 выступал за «Милан». За итальянский клуб он провел 226 матчей и забил 127 голов. В 2004 году он стал обладателем «Золотого мяча» как лучший футболист Европы по версии France Football.
«Дженоа» занимает 16-е место в серии А, имея в активе девять очков в 12 матчах.
?? Andriy #Shevchenko ? il nuovo allenatore del Genoa. Benvenuto, mister!— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 7, 2021
??? @jksheva7 is the new Genoa head coach.
?? #Шевченко
? https://t.co/dYPIG2X5fp pic.twitter.com/oxYMb2kcLc
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