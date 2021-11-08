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Тэтэрушану об отраженном пенальти от Мартинеса: «Я изучил манеру исполнения Лаутаро вместе с тренерским штабом»

Тэтэрушану прокомментировал отраженный пенальти от Мартинеса в матче «Милан» — «Интер»
08:29
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Вратарь «Милана» Чиприан Тэтэрушану прокомментировал отраженный пенальти в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Интером» (1:1) от нападающего «нерадзурри» Лаутаро Мартинеса.

«Я досконально изучил манеру исполнения Лаутаро вместе с тренерским штабом, потому что он главный штатный исполнитель пенальти», — приводит слова Тэтэрушану Football Italia.

Также вратарь высказался о реализованном пенальти полузащитника «Интера» Хакана Чалханоглу.

«Что касается удара Хакана, то проблема в том, что мы хорошо знаем друг друга. Я делаю все возможное, чтобы продолжать в том же духе», — сказал он.

После 12 туров чемпионата Италии «Милан» набрал 32 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Интер» с 25 очками идет на третьей позиции.

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/tatarusanu-i-studied-lautaro-martinez-penalties/

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