Тэтэрушану об отраженном пенальти от Мартинеса: «Я изучил манеру исполнения Лаутаро вместе с тренерским штабом»
Вратарь «Милана» Чиприан Тэтэрушану прокомментировал отраженный пенальти в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Интером» (1:1) от нападающего «нерадзурри» Лаутаро Мартинеса.
«Я досконально изучил манеру исполнения Лаутаро вместе с тренерским штабом, потому что он главный штатный исполнитель пенальти», — приводит слова Тэтэрушану Football Italia.
Также вратарь высказался о реализованном пенальти полузащитника «Интера» Хакана Чалханоглу.
«Что касается удара Хакана, то проблема в том, что мы хорошо знаем друг друга. Я делаю все возможное, чтобы продолжать в том же духе», — сказал он.
После 12 туров чемпионата Италии «Милан» набрал 32 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Интер» с 25 очками идет на третьей позиции.
Дополнительная информация:
https://football-italia.net/tatarusanu-i-studied-lautaro-martinez-penalties/
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