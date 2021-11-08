Пиоли близок к продлению контракта с «Миланом» до 2024 года

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли близок к продлению контракта с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, переговоры вышли на завершающую стадию. 56-летний специалист по новому контракту будет получать около 3 млн евро плюс бонусы. Соглашение будет рассчитано до лета 2024 года.

В октябре Пиоли был признан лучшим тренером чемпионата Италии по итогам месяца. «Милан» с 32 очками занимает второе место в серии А, столько же очков у лидирующего «Наполи».