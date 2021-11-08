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Пиоли близок к продлению контракта с «Миланом» до 2024 года

05:09
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли близок к продлению контракта с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, переговоры вышли на завершающую стадию. 56-летний специалист по новому контракту будет получать около 3 млн евро плюс бонусы. Соглашение будет рассчитано до лета 2024 года.

В октябре Пиоли был признан лучшим тренером чемпионата Италии по итогам месяца. «Милан» с 32 очками занимает второе место в серии А, столько же очков у лидирующего «Наполи».

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Сергей Разин все материалы автора

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