Инсинье хочет получить 7 млн евро за продление контракта с «Наполи»

Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 30-летний итальянец просит четырехлетний контракт с зарплатой 6 млн евро и подписным бонусом 7 млн евро. В то же время руководство неаполитанцев не хочет платить более 4,6 млн евро в год — именно эту сумму сейчас и получает игрок.

В текущем сезоне Инсинье провел 14 матчей за «Наполи», в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.