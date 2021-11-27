Руководство «Ювентуса» обвинили в отмывании денег на сумму 50 миллионов евро

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, вице-президент туринского клуба Павел Недвед и бывший спортивный директор Фабио Паратичи попали под следствие по факту отмывания денег на сумму 50 миллионов евро, информирует La Gazzetta dello Sport.

Как отмечается, в сезонах 2018/19-2020/21 была допущена фальсификации финансовой отчетности клуба, чтобы искусственно увеличить доходы клуба и вывести 50 миллионов евро.

Полиция Турина обыскала штаб-квартиру «Ювентуса» в районе Континасса для извлечения необходимых для расследования документов. Специалисты финансовой и экономической полиции на данный момент продолжают изучение документов для подтверждения факта этого и других нарушений.

Кроме того, под расследованием находится обмен Миралема Пьянича на Артура из «Барселоны» в 2020 году. Тогда выгода для обоих клубов составила около 50 миллионов евро.