Руководство «Ювентуса» обвинили в отмывании денег на сумму 50 миллионов евро
Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, вице-президент туринского клуба Павел Недвед и бывший спортивный директор Фабио Паратичи попали под следствие по факту отмывания денег на сумму 50 миллионов евро, информирует La Gazzetta dello Sport.
Как отмечается, в сезонах 2018/19-2020/21 была допущена фальсификации финансовой отчетности клуба, чтобы искусственно увеличить доходы клуба и вывести 50 миллионов евро.
Полиция Турина обыскала штаб-квартиру «Ювентуса» в районе Континасса для извлечения необходимых для расследования документов. Специалисты финансовой и экономической полиции на данный момент продолжают изучение документов для подтверждения факта этого и других нарушений.
Кроме того, под расследованием находится обмен Миралема Пьянича на Артура из «Барселоны» в 2020 году. Тогда выгода для обоих клубов составила около 50 миллионов евро.
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