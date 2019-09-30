Шевченко может заменить Джампаоло в «Милане»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко является кандидатом на пост наставника «Милана», сообщает Tuttomercatoweb. Марко Джампаоло может быть отправлен в отставку после неудовлетворительного старта — в 6 матчах у команды 4 поражения.

Андрей Шевченко провел 332 матча за «Милан» и забил 175 мячей. Вместе с командой он выиграл чемпионат Италии, Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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