Шевченко может возглавить «Милан»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли может быть уволен в случае, если ему не удастся попасть в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. Одним из возможных кандидатов на его замену является Андрей Шевченко, возглавляющий сборную Украины, сообщает Calciomercato.

В его приглашении заинтересован технический директор клуба Паоло Мальдини. Шевченко не намерен переходить к активным действиям в этом направлении раньше лета, когда пройдет чемпионат Европы. Также одним из кандидатов является Ральф Рангник из «Лейпцига». Немецкий специалист — приоритетный вариант для владельцев «Милана».

После 23 туров «Милан» занимает 10 место в чемпионате Италии, имея в активе 32 очка. «Россонери» отстают от зоны Лиги чемпионов на 10 очков.