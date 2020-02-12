Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Шевченко может возглавить «Милан»

10:19
Андрей Шевченко. Фото AFP
Андрей Шевченко. Фото AFP
Теги:

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли может быть уволен в случае, если ему не удастся попасть в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. Одним из возможных кандидатов на его замену является Андрей Шевченко, возглавляющий сборную Украины, сообщает Calciomercato.

В его приглашении заинтересован технический директор клуба Паоло Мальдини. Шевченко не намерен переходить к активным действиям в этом направлении раньше лета, когда пройдет чемпионат Европы. Также одним из кандидатов является Ральф Рангник из «Лейпцига». Немецкий специалист — приоритетный вариант для владельцев «Милана».

После 23 туров «Милан» занимает 10 место в чемпионате Италии, имея в активе 32 очка. «Россонери» отстают от зоны Лиги чемпионов на 10 очков.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир