Шевченко может возглавить «Дженоа»
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может продолжить карьеру в Италии. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, украинский специалист ведет переговоры с «Дженоа».
В 12 сыгранных матчах этого сезона «Дженоа» набрал 9 очков. Команда идет на 15-й строчке в таблице серии А.
Напомним, 45-летний Шевченко работал со сборной Украины с 2016 года. Под его руководством команда дошла до 1/4 финала Евро-2020
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