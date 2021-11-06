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Гол Кришито помог «Дженоа» сыграть вничью с «Эмполи»

00:45

«Эмполи» и «Дженоа» сыграли вничью в матче 11-го тура чемпионата Италии — 2:2.

Чемпионат Италии

Серия А

12-й тур

«Эмполи» — «Дженоа» — 2:2 (0:1)

Голы: Кришито, 13 — с пенальти (0:1). Ди Франческо, 62 (1:1). Журковски, 71 (2:1). Бьянки, 89 (2:2).

«Эмполи»: Викарио, Фьямоцци (Исмайли, 79), Тонелли, Маркицца (Паризи, 59), Вити, Хендерсон, Хаас (Журковски, 59), Бандинелли (Кутроне, 46), Штулац (Риччи, 59), Ди Франческо, Пинамонти.

«Дженоа»: Сиригу, Кришито, Мазиелло, Бираски (Гильоне, 74), Васкес, Камбьясо (Мелегони, 78), Бадель, Стураро (Бехрами, 69), Гальдамес (Бьянки, 74), Ровелла (Каллон, 69), Кайседо.

Предупреждения: Ровелла, 27. Стураро, 64. Мазиелло, 74. Васкес, 83.

Судья: Пайретто.

5 ноября. Эмполи. Стадион «Карло Кастеллани».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

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Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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