Гол Кришито помог «Дженоа» сыграть вничью с «Эмполи»
«Эмполи» и «Дженоа» сыграли вничью в матче 11-го тура чемпионата Италии — 2:2.
Чемпионат Италии
Серия А
12-й тур
«Эмполи» — «Дженоа» — 2:2 (0:1)
Голы: Кришито, 13 — с пенальти (0:1). Ди Франческо, 62 (1:1). Журковски, 71 (2:1). Бьянки, 89 (2:2).
«Эмполи»: Викарио, Фьямоцци (Исмайли, 79), Тонелли, Маркицца (Паризи, 59), Вити, Хендерсон, Хаас (Журковски, 59), Бандинелли (Кутроне, 46), Штулац (Риччи, 59), Ди Франческо, Пинамонти.
«Дженоа»: Сиригу, Кришито, Мазиелло, Бираски (Гильоне, 74), Васкес, Камбьясо (Мелегони, 78), Бадель, Стураро (Бехрами, 69), Гальдамес (Бьянки, 74), Ровелла (Каллон, 69), Кайседо.
Предупреждения: Ровелла, 27. Стураро, 64. Мазиелло, 74. Васкес, 83.
Судья: Пайретто.
5 ноября. Эмполи. Стадион «Карло Кастеллани».
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