Шевченко доволен игрой «Дженоа» против «Милана»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко остался доволен игрой своей команды в матче Кубка Италии против «Милана» (1:3).

«Мы играли хорошо, ребята приложили много усилий и качества. Думаю, что это было хорошее выступление, целостное. Мы пытались создавать моменты и контролировать игру. Я, естественно, не очень доволен результатом, но игра была хорошей», — цитирует Football Italia Шевченко.