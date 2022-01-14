Леау признался, что делал пас, когда забил победный гол в ворота «Дженоа»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау после победы над «Дженоа» в Кубке Италии признался, что хотел сделать передачу верхом, когда забивал. Португалец стал автором победного гола.

«Я хотел навесить, потому что у нас есть такой игрок, как Жиру, который хорош в воздухе. Если у меня нет места для удара, пытаюсь исполнить кросс, и именно это я и сделал. Независимо от того, начинаю игру в стартет или выхожу на замену, всегда стараюсь внести свой вклад в команду. Счастлив, что мне удалось забить, и сегодня мы выиграли.

Контракт? Я счастлив в «Милане», это отличный клуб, и люблю город, так что посмотрим. Еще рано говорить об этом", — цитирует Football Italia Леау.