Луиш Нани может продолжить карьеру в серии А
Полузащитник Луиш Нани может стать игроком «Венеции», сообщает журналист Джанлука Ди Марицио. Футболист является свободным агентом.
Нани ранее уже выступал в Италии за «Лацио». Помимо венецианского клуба игроком интересуются «Дженоа» и «Болонья».
Последним клубом футболиста был «Орландо», играющий в МЛС. В 88 играх хавбек забил 31 гол и сделал 25 результативных передач.
Источник: https://gianlucadimarzio.com/
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|20
|15
|4
|1
|51-16
|49
|
2
|Милан
|21
|15
|3
|3
|46-23
|48
|
3
|Наполи
|21
|13
|4
|4
|37-15
|43
|
4
|Аталанта
|20
|12
|5
|3
|44-26
|41
|
5
|Ювентус
|21
|11
|5
|5
|32-21
|38
|
6
|Рома
|21
|10
|2
|9
|35-28
|32
|
7
|Фиорентина
|20
|10
|2
|8
|34-29
|32
|
8
|Лацио
|21
|9
|5
|7
|43-39
|32
|
9
|Торино
|20
|8
|4
|8
|27-19
|28
|
10
|Сассуоло
|21
|7
|7
|7
|36-33
|28
|
11
|Эмполи
|21
|8
|4
|9
|34-42
|28
|
12
|Верона
|21
|7
|6
|8
|37-35
|27
|
13
|Болонья
|20
|8
|3
|9
|28-33
|27
|
14
|Удинезе
|19
|4
|8
|7
|28-34
|20
|
15
|Сампдория
|21
|5
|5
|11
|28-38
|20
|
16
|Специя
|21
|5
|4
|12
|21-41
|19
|
17
|Венеция
|20
|4
|5
|11
|18-37
|17
|
18
|Кальяри
|21
|3
|7
|11
|21-42
|16
|
19
|Дженоа
|21
|1
|9
|11
|20-39
|12
|
20
|Салернитана
|19
|3
|2
|14
|13-43
|11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.12
|20:30
|
Удинезе – Салернитана
|- : -
|21.12
|22:45
|
Дженоа – Аталанта
|0 : 0
|21.12
|22:45
|
Ювентус – Кальяри
|2 : 0
|22.12
|18:30
|
Венеция – Лацио
|1 : 3
|22.12
|18:30
|
Сассуоло – Болонья
|0 : 3
|22.12
|20:30
|
Верона – Фиорентина
|1 : 1
|22.12
|20:30
|
Интер – Торино
|1 : 0
|22.12
|20:30
|
Рома – Сампдория
|1 : 1
|22.12
|22:45
|
Наполи – Специя
|0 : 1
|22.12
|22:45
|
Эмполи – Милан
|2 : 4
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Душан Влахович
Фиорентина
|16
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|15
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|5
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|18
|1
|4
|
|
Луис Фелипе
Лацио
|18
|1
|8
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|13
|1
|7
Новости