Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 14:23

Луиш Нани может продолжить карьеру в серии А

Виктория Кравченко

Полузащитник Луиш Нани может стать игроком «Венеции», сообщает журналист Джанлука Ди Марицио. Футболист является свободным агентом.

Нани ранее уже выступал в Италии за «Лацио». Помимо венецианского клуба игроком интересуются «Дженоа» и «Болонья».

Последним клубом футболиста был «Орландо», играющий в МЛС. В 88 играх хавбек забил 31 гол и сделал 25 результативных передач.

Источник: https://gianlucadimarzio.com/
Луиш Нани (Нани)
ФК Венеция
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что делать, если не растут мышцы рук?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шевченко доволен игрой «Дженоа» против «Милана»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 20 15 4 1 51-16 49
2
 Милан 21 15 3 3 46-23 48
3
 Наполи 21 13 4 4 37-15 43
4
 Аталанта 20 12 5 3 44-26 41
5
 Ювентус 21 11 5 5 32-21 38
6
 Рома 21 10 2 9 35-28 32
7
 Фиорентина 20 10 2 8 34-29 32
8
 Лацио 21 9 5 7 43-39 32
9
 Торино 20 8 4 8 27-19 28
10
 Сассуоло 21 7 7 7 36-33 28
11
 Эмполи 21 8 4 9 34-42 28
12
 Верона 21 7 6 8 37-35 27
13
 Болонья 20 8 3 9 28-33 27
14
 Удинезе 19 4 8 7 28-34 20
15
 Сампдория 21 5 5 11 28-38 20
16
 Специя 21 5 4 12 21-41 19
17
 Венеция 20 4 5 11 18-37 17
18
 Кальяри 21 3 7 11 21-42 16
19
 Дженоа 21 1 9 11 20-39 12
20
 Салернитана 19 3 2 14 13-43 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.12 20:30
Удинезе – Салернитана
 - : -
21.12 22:45
Дженоа – Аталанта
 0 : 0
21.12 22:45
Ювентус – Кальяри
 2 : 0
22.12 18:30
Венеция – Лацио
 1 : 3
22.12 18:30
Сассуоло – Болонья
 0 : 3
22.12 20:30
Верона – Фиорентина
 1 : 1
22.12 20:30
Интер – Торино
 1 : 0
22.12 20:30
Рома – Сампдория
 1 : 1
22.12 22:45
Наполи – Специя
 0 : 1
22.12 22:45
Эмполи – Милан
 2 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Душан Влахович

Душан Влахович

Фиорентина

 16
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 15
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 5
И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 18 1 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

 18 1 8
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 13 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости