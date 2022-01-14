Луиш Нани может продолжить карьеру в серии А

Полузащитник Луиш Нани может стать игроком «Венеции», сообщает журналист Джанлука Ди Марицио. Футболист является свободным агентом.

Нани ранее уже выступал в Италии за «Лацио». Помимо венецианского клуба игроком интересуются «Дженоа» и «Болонья».

Последним клубом футболиста был «Орландо», играющий в МЛС. В 88 играх хавбек забил 31 гол и сделал 25 результативных передач.