Гасперини: «Моральный дух «Аталанты» находится в свободном падении»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 33-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (1:2).

«Наш моральный дух в данный момент находится в свободном падении. Мы должны сосредоточиться на положительном завершении сезона, потому что мы в долгу перед болельщиками, которые нас поддерживают. Ребята приложили усилия, но нам сейчас не очень везет. Когда мы играем в открытые матчи против технически подгованных команд, мы часто проигрываем.

В этом сезоне мы очень хорошо выступили в еврокубках, как в Лиге чемпионов, так и в Лиге Европы. В серии А мы хорошо играли до декабря, а затем не смогли оправдать ожиданий ни по результатам, ни по качеству игры. Когда сезон закончится, мы сделаем выводы. Сейчас нам нужно понять, что это не тот финал, который мы хотим, и мы обязаны перед нашими болельщиками закончить как можно более достойно», – приводит слова Гасперини DAZN.

«Аталанта» занимает восьмое место, имея 51 очко после 32 матчей. «Верона» набрала 48 очков в 33 матчах и расположилась на девятой строчке.