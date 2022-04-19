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Гасперини: «Моральный дух «Аталанты» находится в свободном падении»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 33-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (1:2).

«Наш моральный дух в данный момент находится в свободном падении. Мы должны сосредоточиться на положительном завершении сезона, потому что мы в долгу перед болельщиками, которые нас поддерживают. Ребята приложили усилия, но нам сейчас не очень везет. Когда мы играем в открытые матчи против технически подгованных команд, мы часто проигрываем.

В этом сезоне мы очень хорошо выступили в еврокубках, как в Лиге чемпионов, так и в Лиге Европы. В серии А мы хорошо играли до декабря, а затем не смогли оправдать ожиданий ни по результатам, ни по качеству игры. Когда сезон закончится, мы сделаем выводы. Сейчас нам нужно понять, что это не тот финал, который мы хотим, и мы обязаны перед нашими болельщиками закончить как можно более достойно», – приводит слова Гасперини DAZN.

«Аталанта» занимает восьмое место, имея 51 очко после 32 матчей. «Верона» набрала 48 очков в 33 матчах и расположилась на девятой строчке.

ФК Аталанта
ФК Верона
Джан Пьеро Гасперини
серия А
0
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Серия А, 33-й тур: «Наполи» и «Рома» сыграли вничью и другие матчи
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И В Н П +/- О
1
 Милан 33 21 8 4 58-29 71
2
 Интер 32 20 9 3 68-25 69
3
 Наполи 33 20 7 6 59-27 67
4
 Ювентус 33 18 9 6 50-29 63
5
 Рома 33 17 7 9 54-37 58
6
 Лацио 33 16 8 9 65-48 56
7
 Фиорентина 32 17 5 10 53-40 56
8
 Аталанта 32 14 9 9 54-38 51
9
 Верона 33 13 9 11 58-50 48
10
 Сассуоло 33 12 10 11 58-53 46
11
 Удинезе 32 10 12 10 50-49 42
12
 Торино 32 10 10 12 36-31 40
13
 Болонья 32 10 8 14 35-45 38
14
 Эмполи 33 8 10 15 42-60 34
15
 Специя 33 9 6 18 33-57 33
16
 Сампдория 33 8 5 20 40-56 29
17
 Кальяри 33 6 10 17 31-61 28
18
 Дженоа 33 2 16 15 24-54 22
19
 Венеция 32 5 7 20 26-58 22
20
 Салернитана 32 4 7 21 25-72 18
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38 тур
24.04 00:00
Болонья – Удинезе
 - : -
24.04 00:00
Венеция – Аталанта
 - : -
24.04 00:00
Верона – Сампдория
 - : -
24.04 00:00
Дженоа – Кальяри
 - : -
24.04 00:00
Интер – Рома
 - : -
24.04 00:00
Лацио – Милан
 - : -
24.04 00:00
Салернитана – Фиорентина
 - : -
24.04 00:00
Сассуоло – Ювентус
 - : -
24.04 00:00
Торино – Специя
 - : -
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Эмполи – Наполи
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Чиро Иммобиле

Лацио

 25
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

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Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

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П
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Доменико Берарди

Сассуоло

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Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 24 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 25 1 10
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

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