«Аталанта» с Миранчуком проиграла «Вероне» в матче серии А
«Аталанта» дома проиграла «Вероне» в матче 33-го тура чемпионата Италии. Матч закончился со сетом 1:2.
В составе гостей в конце первого тайма забил Федерико Чеккерини и автоголом отметился Тен Копмейнерс. У хозяев гол забил Джорджио Скалвини.
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 34-й минуте, результативными действиями россиянин не отметился.
В турнирной таблице серии А «Аталанта» занимает восьмое место, имея 51 очко после 32 матчей. «Верона» набрала 48 очков в 33 матчах и расположилась на девятой строчке.
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|Н
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|
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|33
|21
|8
|4
|58-29
|71
|
2
|Интер
|32
|20
|9
|3
|68-25
|69
|
3
|Наполи
|33
|20
|7
|6
|59-27
|67
|
4
|Ювентус
|33
|18
|9
|6
|50-29
|63
|
5
|Рома
|33
|17
|7
|9
|54-37
|58
|
6
|Лацио
|33
|16
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|56
|
7
|Фиорентина
|32
|17
|5
|10
|53-40
|56
|
8
|Аталанта
|32
|14
|9
|9
|54-38
|51
|
9
|Верона
|33
|13
|9
|11
|58-50
|48
|
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|Сассуоло
|33
|12
|10
|11
|58-53
|46
|
11
|Удинезе
|32
|10
|12
|10
|50-49
|42
|
12
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|32
|10
|10
|12
|36-31
|40
|
13
|Болонья
|32
|10
|8
|14
|35-45
|38
|
14
|Эмполи
|33
|8
|10
|15
|42-60
|34
|
15
|Специя
|33
|9
|6
|18
|33-57
|33
|
16
|Сампдория
|33
|8
|5
|20
|40-56
|29
|
17
|Кальяри
|33
|6
|10
|17
|31-61
|28
|
18
|Дженоа
|33
|2
|16
|15
|24-54
|22
|
19
|Венеция
|32
|5
|7
|20
|26-58
|22
|
20
|Салернитана
|32
|4
|7
|21
|25-72
|18
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|24.04
|00:00
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|24.04
|00:00
|
Венеция – Аталанта
|- : -
|24.04
|00:00
|
Верона – Сампдория
|- : -
|24.04
|00:00
|
Дженоа – Кальяри
|- : -
|24.04
|00:00
|
Интер – Рома
|- : -
|24.04
|00:00
|
Лацио – Милан
|- : -
|24.04
|00:00
|
Салернитана – Фиорентина
|- : -
|24.04
|00:00
|
Сассуоло – Ювентус
|- : -
|24.04
|00:00
|
Торино – Специя
|- : -
|24.04
|00:00
|
Эмполи – Наполи
|- : -
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|Г
|
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Чиро Иммобиле
Лацио
|25
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|23
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|16
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|24
|2
|5
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|25
|1
|10
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|27
|1
|6
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