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18 апреля, 23:58

«Аталанта» с Миранчуком проиграла «Вероне» в матче серии А

Читать «СЭ» в
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

«Аталанта» дома проиграла «Вероне» в матче 33-го тура чемпионата Италии. Матч закончился со сетом 1:2.

В составе гостей в конце первого тайма забил Федерико Чеккерини и автоголом отметился Тен Копмейнерс. У хозяев гол забил Джорджио Скалвини.

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 34-й минуте, результативными действиями россиянин не отметился.

В турнирной таблице серии А «Аталанта» занимает восьмое место, имея 51 очко после 32 матчей. «Верона» набрала 48 очков в 33 матчах и расположилась на девятой строчке.

Италия. Серия А. 33-й тур
18 апр, 22:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
1:2
Верона
Голы
Чеккерини, 45 (0:1), Копмайнерс, 55 (0:2), Скальвини, 82 (1:2)
Аталанта
Муссо Паломино Мерих Демирал (Джимсити, 57) Хатебур (Пеццелла, 56) Скальвини (Пашалич, 86) Дзаппакоста Копмайнерс де Рон Малиновский (Миранчук, 34) Бога (Муриэль, 56) Сапата
Верона
Монтипо Фараони Казале Чеккерини (Мигел Велозу, 71) Гюнтер (Шутало, 31) Барак Лазович (Депаоли, 78) Илич Тамез Капрари (Онгла, 78) Симеоне (Лазанья, 78)
Предупреждения
Паломино 25’, Малиновский 31’, Копмайнерс 58’  -  Гюнтер 9’, Казале 21’, Чеккерини 67’
Судьи
Пиччинини (Италия)
2
0
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И В Н П +/- О
1
 Милан 33 21 8 4 58-29 71
2
 Интер 32 20 9 3 68-25 69
3
 Наполи 33 20 7 6 59-27 67
4
 Ювентус 33 18 9 6 50-29 63
5
 Рома 33 17 7 9 54-37 58
6
 Лацио 33 16 8 9 65-48 56
7
 Фиорентина 32 17 5 10 53-40 56
8
 Аталанта 32 14 9 9 54-38 51
9
 Верона 33 13 9 11 58-50 48
10
 Сассуоло 33 12 10 11 58-53 46
11
 Удинезе 32 10 12 10 50-49 42
12
 Торино 32 10 10 12 36-31 40
13
 Болонья 32 10 8 14 35-45 38
14
 Эмполи 33 8 10 15 42-60 34
15
 Специя 33 9 6 18 33-57 33
16
 Сампдория 33 8 5 20 40-56 29
17
 Кальяри 33 6 10 17 31-61 28
18
 Дженоа 33 2 16 15 24-54 22
19
 Венеция 32 5 7 20 26-58 22
20
 Салернитана 32 4 7 21 25-72 18
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24.04 00:00
Болонья – Удинезе
 - : -
24.04 00:00
Венеция – Аталанта
 - : -
24.04 00:00
Верона – Сампдория
 - : -
24.04 00:00
Дженоа – Кальяри
 - : -
24.04 00:00
Интер – Рома
 - : -
24.04 00:00
Лацио – Милан
 - : -
24.04 00:00
Салернитана – Фиорентина
 - : -
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