«Аталанта» с Миранчуком проиграла «Вероне» в матче серии А

«Аталанта» дома проиграла «Вероне» в матче 33-го тура чемпионата Италии. Матч закончился со сетом 1:2.

В составе гостей в конце первого тайма забил Федерико Чеккерини и автоголом отметился Тен Копмейнерс. У хозяев гол забил Джорджио Скалвини.

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 34-й минуте, результативными действиями россиянин не отметился.

В турнирной таблице серии А «Аталанта» занимает восьмое место, имея 51 очко после 32 матчей. «Верона» набрала 48 очков в 33 матчах и расположилась на девятой строчке.