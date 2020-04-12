Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Серия А может завершиться 12 июля

09:42
Серия А.
Серия А.
Теги:

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport опубликовало информацию о возможных датах возобновления и завершения серии А.

Ранее карантин в Италии из-за пандемии коронавируса продлили до 3 мая. Возможно, 4 мая клубы смогут возобновить тренировки. По данным источника, участники серии А хотят получить разрешение провести медицинские тесты 27 апреля, чтобы убедиться, что игроки здоровы.

Также указано, что если чемпионат возобновится 31 мая, его можно будет завершить 12 июля. Соревнования в еврокубках в таком случае завершатся позже, так как в УЕФА хотят в первую очередь закончить все национальные чемпионаты.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 780 657 человек. Зафиксировано 108 837 летальных исходов от инфекции, вылечились 404 448 человек.

В России, по данным Роспотребнадзора на утро 12 апреля, коронавирусом заразились 13 584 человека. 106 человек умерли, выздоровели — 1045.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 9759
Все опросы
Как можно завершить чемпионат России по футболу-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир