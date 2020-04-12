Серия А может завершиться 12 июля

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport опубликовало информацию о возможных датах возобновления и завершения серии А.

Ранее карантин в Италии из-за пандемии коронавируса продлили до 3 мая. Возможно, 4 мая клубы смогут возобновить тренировки. По данным источника, участники серии А хотят получить разрешение провести медицинские тесты 27 апреля, чтобы убедиться, что игроки здоровы.

Также указано, что если чемпионат возобновится 31 мая, его можно будет завершить 12 июля. Соревнования в еврокубках в таком случае завершатся позже, так как в УЕФА хотят в первую очередь закончить все национальные чемпионаты.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 780 657 человек. Зафиксировано 108 837 летальных исходов от инфекции, вылечились 404 448 человек.

В России, по данным Роспотребнадзора на утро 12 апреля, коронавирусом заразились 13 584 человека. 106 человек умерли, выздоровели — 1045.