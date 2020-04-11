Серия А может возобновиться 31 мая

Турнир в итальянской серии А может быть возобновлен 31 мая, сообщает La Repubblica. Ранее чемпионат был прерван из-за коронавируса.

До этого карантин в Италии был продлен до мая. Если 4 мая ограничения будут сняты, клубы смогут возобновить тренировки, поначалу в небольших группах. Издание указывает, что в таком случае у команд будет время набрать форму и возобновить сезон 30-31 мая. Игры будут проходить без зрителей.

Если все указанные условия будут соблюдены, сезон в Италии может завершиться в конце июля или 3 августа.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 699 490 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 102 800 человек, выздоровело — 377 040.

На день 11 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.