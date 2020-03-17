Семья Аньелли пожертвовала 10 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и его семья выделили 10 миллионов евро на противостояние распространению коронавируса, сообщают итальянские СМИ.

По данным Calcio E Finanza, деньги будут перечислены на счет Департамента гражданской защиты, который занимается борьбой с чрезвычайными ситуациями во всей стране, а также фонда, занимающегося социальным обеспечением и здравоохранением в Пьемонте и столице провинции Турине. Ранее сообщалось, что аналогичную сумму на строительство палат интенсивной терапии в Ломбардии выделил бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 114 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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