Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Семин сомневается, что Миранчук может уйти из «Аталанты»

17:15
Теги:

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об уровне игры российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Миранчук хорошо использует время, которое ему дается, — сказал Семин «СЭ». — Для команды он приносит большую пользу. Почему он не играет? Сложно ответить на это. Одна из причин — это Малиновский, который очень хорошо показывает себя. На позиции в атаке тоже очень много качественных футболистов. Возможно, поэтому тренер предпочитают других. Стоит ли Алексею уходить? Он должен это решить сам. Вопрос в другом — есть ли еще клуб, в который Алексей может перейти? Сомневаюсь. Честно, я давно не разговаривал с ним, поэтому не знаю, как он себя чувствует».

В текущем сезоне 25-летний Миранчук провел 26 матчей за «Аталанту», забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.

(Артем Бухаев)

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
РФС признал ошибку Кукуяна и Карасева в дерби «Спартак» — ЦСКА. Теперь некому судить золотой матч РПЛ
Усман хочет бой с Хабибом: «Это событие стало бы самым громким в истории UFC»
Решение ЭСК: в матче «Динамо» — «Химки» в пользу бело-голубых не назначен как минимум один пенальти

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд