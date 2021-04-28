Семин сомневается, что Миранчук может уйти из «Аталанты»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об уровне игры российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
«Миранчук хорошо использует время, которое ему дается, — сказал Семин «СЭ». — Для команды он приносит большую пользу. Почему он не играет? Сложно ответить на это. Одна из причин — это Малиновский, который очень хорошо показывает себя. На позиции в атаке тоже очень много качественных футболистов. Возможно, поэтому тренер предпочитают других. Стоит ли Алексею уходить? Он должен это решить сам. Вопрос в другом — есть ли еще клуб, в который Алексей может перейти? Сомневаюсь. Честно, я давно не разговаривал с ним, поэтому не знаю, как он себя чувствует».
В текущем сезоне 25-летний Миранчук провел 26 матчей за «Аталанту», забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.
(Артем Бухаев)
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