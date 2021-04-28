Спаллетти хочет получать в «Наполи» 4 миллиона евро в год
12:36
Итальянский специалист Лучано Спаллетти может возглавить «Наполи», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, руководство неаполитанцев уже провело переговоры с 62-летним итальянцем. Сообщается, что экс-тренер «Зенита» хочет получать 4 миллиона евро в год.
Последним местом работы Спаллетти был «Интер», откуда его уволили два года назад.
«Наполи» под руководством Дженнаро Гаттузо занимает третье место в серии А, имея в активе 66 очков.
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