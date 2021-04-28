Спаллетти хочет получать в «Наполи» 4 миллиона евро в год

Итальянский специалист Лучано Спаллетти может возглавить «Наполи», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, руководство неаполитанцев уже провело переговоры с 62-летним итальянцем. Сообщается, что экс-тренер «Зенита» хочет получать 4 миллиона евро в год.

Последним местом работы Спаллетти был «Интер», откуда его уволили два года назад.

«Наполи» под руководством Дженнаро Гаттузо занимает третье место в серии А, имея в активе 66 очков.