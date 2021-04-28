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Раньери может возглавить «Фиорентину»

17:27
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Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери может покинуть клуб по окончании сезона, сообщает La Nazione.

У 69-летнего итальянца испортились отношения с руководством клуба, из-за чего специалист находится на грани увольнения. Сообщается, что Раньери может возглавить «Фиорентину», за которую выступает российский форвард Александр Кокорин.

«Сампдория» с 42 очками занимает девятое место в серии А, «Фиорентина» с 34 очками — на 14-й строчке.

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