Семин отреагировал на возможный уход Миранчука в аренду из «Аталанты»
12:34
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» информацию о возможной аренде полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в зимнее трансферное окно.
«Я не хочу об этом говорить! Пускай агенты этим занимаются. Как они его привезли, пускай так его и забирают», — сказал Семин «СЭ».
Ранее агент Миранчука Вадим Шпинев высказался «Чемпионату» о том, что обсудит с клубом аренду из «Аталанты» в другой итальянский клуб зимой.
Россиянин в этом сезоне сыграл семь матчей за «Аталанту» и отметился одной голевой передачей.
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