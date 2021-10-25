Семин отреагировал на возможный уход Миранчука в аренду из «Аталанты»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» информацию о возможной аренде полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в зимнее трансферное окно.

«Я не хочу об этом говорить! Пускай агенты этим занимаются. Как они его привезли, пускай так его и забирают», — сказал Семин «СЭ».

Ранее агент Миранчука Вадим Шпинев высказался «Чемпионату» о том, что обсудит с клубом аренду из «Аталанты» в другой итальянский клуб зимой.

Россиянин в этом сезоне сыграл семь матчей за «Аталанту» и отметился одной голевой передачей.