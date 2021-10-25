Агент Дибалы прибудет в Турин для продления контракта с «Ювентусом»

Хорхе Антун, агент форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы, прибудет в Турин в начале ноября, сообщает La Gazzetta dello Sport. Он примет участие в продлении контракта игрока.

Источник указывает, что договоренность о новом контракте достигнута. Его официальное оформление — только вопрос времени. После этого клуб объявит о сделке.

27-летний аргентинец в текущем сезоне провел семь матчей за «Юве» во всех турнирах и забил четыре мяча при двух голевых передачах. Его контракт истекает в конце сезона.