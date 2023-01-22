Фабио Капелло: «Думаю, многие клубы серии А хотели бы видеть Миранчука у себя в команде»
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о полузащитнике «Торино» Алексее Миранчуке.
«Как оцениваю карьеру Миранчука в Италии? Алексей на хорошем счету. Думаю, многие клубы серии А хотели бы видеть у себя в команде такого игрока», — цитирует «РБ Спорт» Капелло.
Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты» до конца сезона-2022/23. 27-летний россиянин забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 14 матчах за туринцев во всех турнирах.
Источник: РБ Спорт
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|
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|Монца
|18
|6
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|9
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|21
|
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|19
|4
|8
|7
|18-22
|20
|
15
|Салернитана
|19
|4
|6
|9
|23-37
|18
|
16
|Специя
|18
|4
|6
|8
|17-28
|18
|
17
|Сассуоло
|18
|4
|4
|10
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|16
|
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|3
|3
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|12
|
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|Сампдория
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|2
|3
|13
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|9
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|21.01
|17:00
|
Верона – Лечче
|2 : 0
|21.01
|20:00
|
Салернитана – Наполи
|0 : 2
|21.01
|22:45
|
Фиорентина – Торино
|0 : 1
|22.01
|14:30
|
Сампдория – Удинезе
|- : -
|22.01
|17:00
|
Монца – Сассуоло
|- : -
|22.01
|20:00
|
Специя – Рома
|- : -
|22.01
|22:45
|
Ювентус – Аталанта
|- : -
|23.01
|20:30
|
Болонья – Кремонезе
|- : -
|23.01
|22:45
|
Интер – Эмполи
|- : -
|24.01
|22:45
|
Лацио – Милан
|- : -
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Лаутаро Мартинес
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Хвича Кварацхелия
Наполи
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|
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|И
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|Ж
|
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро
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|1
|2
|
|
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Эмполи
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|1
|1
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