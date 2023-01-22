Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 14:04

Фабио Капелло: «Думаю, многие клубы серии А хотели бы видеть Миранчука у себя в команде»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о полузащитнике «Торино» Алексее Миранчуке.

«Как оцениваю карьеру Миранчука в Италии? Алексей на хорошем счету. Думаю, многие клубы серии А хотели бы видеть у себя в команде такого игрока», — цитирует «РБ Спорт» Капелло.

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты» до конца сезона-2022/23. 27-летний россиянин забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 14 матчах за туринцев во всех турнирах.

Источник: РБ Спорт

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
Алексей Миранчук
Фабио Капелло
Футбол
ФК Торино
2
2
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Променял на актрису: как распалась семья чемпионки мира по пятиборью и актера Павла Трубинера
Звезда египетского кино с русскими корнями нашла свое счастье в браке с известным спортсменом
В Чехии призвали решить конфликт на Украине дипломатическим путем
Европе предрекли превращение в радиоактивное кладбище из-за поставок танков
В Ливане назвали развитый ВПК залогом победы РФ
В ЛНР сообщили о разрушении профилактория при обстреле Стаханова ВСУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Первый тренер Миранчука: «Надеюсь, Леша дорастет до «Наполи», «Интера» и «Ювентуса»

Семин: «У Миранчука есть игровое время, значит, решение уйти в аренду было правильным»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 16 2 1 46-14 50
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
4
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
5
 Аталанта 18 10 4 4 34-20 34
6
 Рома 18 10 4 4 23-16 34
7
 Торино 19 7 5 7 19-20 26
8
 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
9
 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
10
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 22
11
 Эмполи 18 5 7 6 16-22 22
12
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
13
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
14
 Лечче 19 4 8 7 18-22 20
15
 Салернитана 19 4 6 9 23-37 18
16
 Специя 18 4 6 8 17-28 18
17
 Сассуоло 18 4 4 10 17-28 16
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 18 2 3 13 8-31 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.01 17:00
Верона – Лечче
 2 : 0
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
 0 : 2
21.01 22:45
Фиорентина – Торино
 0 : 1
22.01 14:30
Сампдория – Удинезе
 - : -
22.01 17:00
Монца – Сассуоло
 - : -
22.01 20:00
Специя – Рома
 - : -
22.01 22:45
Ювентус – Аталанта
 - : -
23.01 20:30
Болонья – Кремонезе
 - : -
23.01 22:45
Интер – Эмполи
 - : -
24.01 22:45
Лацио – Милан
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 9
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 9
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 8 1 2
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 16 1 1
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 11 1 5
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости