Фабио Капелло: «Думаю, многие клубы серии А хотели бы видеть Миранчука у себя в команде»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о полузащитнике «Торино» Алексее Миранчуке.

«Как оцениваю карьеру Миранчука в Италии? Алексей на хорошем счету. Думаю, многие клубы серии А хотели бы видеть у себя в команде такого игрока», — цитирует «РБ Спорт» Капелло.

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты» до конца сезона-2022/23. 27-летний россиянин забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 14 матчах за туринцев во всех турнирах.