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Сегодня, 11:55

Семин: «Радуемся за новые рекорды грузина! С каждой игрой Кварацхелия играет все лучше»

Семин оценил игру нападающего «Наполи» Кварацхелии
Виктория Кравченко
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Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин поделился мнением об игре нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Радуемся за новые рекорды грузина! С каждой игрой Кварацхелия играет все лучше и лучше, хотя видно, что ему становится сложнее. Однако с каждым разом он находит варианты для забивания голов.

Вчера в матче с «Сассуоло» Хвича забил редкий по красоте мяч, пройдя почти с центра поля. Грузин забил гол, как Месси? Нет, он забил, как Кварацхелия», — цитирует Семина Sport24.

В матче 23-го тура серии А «Наполи» с «Сассуоло» (2:0) Хвича забил 10-й гол в чемпионате Италии. Он стал самым молодым футболистом неаполитанского клуба с 10+ голами за сезон (с 1930-го года).

 

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-18-redkiy-po-krasote-myach-semin-sravnil-rekordnyy-gol-khvichi-s-messi
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
Юрий Семин
1
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 Наполи 23 20 2 1 56-15 62
2
 Интер 22 14 2 6 41-26 44
3
 Аталанта 22 12 5 5 41-24 41
4
 Милан 22 12 5 5 38-30 41
5
 Рома 22 12 5 5 29-19 41
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 Лацио 22 11 6 5 37-19 39
7
 Торино 22 8 6 8 22-23 30
8
 Удинезе 22 7 9 6 30-25 30
9
 Монца 22 8 5 9 28-30 29
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 Ювентус 22 13 5 4 34-17 29
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 Болонья 22 8 5 9 28-32 29
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 Эмполи 22 6 9 7 21-28 27
13
 Фиорентина 22 6 6 10 23-29 24
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15
 Лечче 22 5 9 8 22-25 24
16
 Салернитана 22 5 6 11 25-42 21
17
 Специя 22 4 7 11 19-37 19
18
 Верона 22 4 5 13 20-33 17
19
 Сампдория 22 2 5 15 10-36 11
20
 Кремонезе 22 0 8 14 15-40 8
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17.02 22:45
Сассуоло – Наполи
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Сампдория – Болонья
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Монца – Милан
 - : -
18.02 22:45
Интер – Удинезе
 - : -
19.02 14:30
Аталанта – Лечче
 - : -
19.02 17:00
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 - : -
19.02 17:00
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 - : -
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

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Жерар Деулофеу

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Удинезе

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

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