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Сегодня, 11:43

Джузеппе Росси вернулся в СПАЛ

Руслан Минаев
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Нападающий Джузеппе Росси вернулся в СПАЛ, сообщает пресс-служба клуба.

36-летний итальянец подписал контракт с клубом серии В до конца этого сезона. Форвард будет выступать под 49-м номером.

Росси покинул СПАЛ летом 2022 года и с тех пор находился в статусе свободного агента.

За свою карьеру форвард провел 30 матчей в составе сборной Италии и забил 7 голов.

ФК СПАЛ
Джузеппе Росси
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 Интер 22 14 2 6 41-26 44
3
 Аталанта 22 12 5 5 41-24 41
4
 Милан 22 12 5 5 38-30 41
5
 Рома 22 12 5 5 29-19 41
6
 Лацио 22 11 6 5 37-19 39
7
 Торино 22 8 6 8 22-23 30
8
 Удинезе 22 7 9 6 30-25 30
9
 Монца 22 8 5 9 28-30 29
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 Ювентус 22 13 5 4 34-17 29
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 Болонья 22 8 5 9 28-32 29
12
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13
 Фиорентина 22 6 6 10 23-29 24
14
 Сассуоло 23 6 6 11 26-35 24
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 Лечче 22 5 9 8 22-25 24
16
 Салернитана 22 5 6 11 25-42 21
17
 Специя 22 4 7 11 19-37 19
18
 Верона 22 4 5 13 20-33 17
19
 Сампдория 22 2 5 15 10-36 11
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 Кремонезе 22 0 8 14 15-40 8
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18.02 17:00
Сампдория – Болонья
 - : -
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Монца – Милан
 - : -
18.02 22:45
Интер – Удинезе
 - : -
19.02 14:30
Аталанта – Лечче
 - : -
19.02 17:00
Фиорентина – Эмполи
 - : -
19.02 17:00
Салернитана – Лацио
 - : -
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Специя – Ювентус
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Лаутаро Мартинес

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Интер

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П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

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Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 12 1 4
Себастьяно Луперто

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Эмполи

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Луис Муриэль

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