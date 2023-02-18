Джузеппе Росси вернулся в СПАЛ

Нападающий Джузеппе Росси вернулся в СПАЛ, сообщает пресс-служба клуба.

36-летний итальянец подписал контракт с клубом серии В до конца этого сезона. Форвард будет выступать под 49-м номером.

Росси покинул СПАЛ летом 2022 года и с тех пор находился в статусе свободного агента.

За свою карьеру форвард провел 30 матчей в составе сборной Италии и забил 7 голов.