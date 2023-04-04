«Ювентус» и «Интер» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Италии

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«Ювентус» и «Интер» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Италии — 1:1. Встреча прошла в Турине.

В составе хозяев гол забил полузащитник Хуан Куадрадо, отличившийся на 83-й минуте. На 90+5-й минуте отличился форвард «Интера» Ромелу Лукаку, реализовавший пенальти.

Второй матч между командами пройдет 26 апреля в Милане. Начало встречи — 22.00 мск.

Во втором полуфинале сыграют «Кремонезе» и «Фиорентина». Первый матч пройдет 5 апреля в 22.00 мск.