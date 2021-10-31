Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не смог посетить матч 11-го тура чемпионата Италии между «Аталантой» и «Лацио» (2:2).

«Приехал на матч «Аталанта» — «Лацио»! На матч не попал, так как без прививки Pfizer не пускают. Надеюсь, на «Ювентус» — «Зенит» с прививкой «Спутник» проблем не будет!» — написал Семин в Instagram.

У хозяев забили Дуван Сапата и Мартен де Рон, у гостей — Педро и Чиро Иммобиле. Российский полузащитник беграмского клуба Алексей Миранчук остался в запасе.

«Аталанта» набрала 19 очков и занимает пятое место. У «Лацио» 18 очков и пятая позиция.