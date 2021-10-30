«Торино» обыграл «Сампдорию» в чемпионате Италии
«Торино» обыграл «Сампдорию» со счетом 3:0 в матче 11-го тура чемпионата Италии.
На 17-й минуте счет открыл полузащитник «Торино» Деннис Прат. А на 52-й минуте защитник Уилфрид Синго удвоил преимущество хозяев. Третий гол в дополнительное время второго тайма забил Симоне Верди.
«Торино» набрал 14 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице серии А. У «Сампдории» 9 очков и 15-я позиция.
Чемпионат Италии. Серия А
11-й тур
«Торино» — «Сампдория» — 3:0 (1:0)
Голы: Прат, 17 (1:0). Синго, 52 (2:0). Белотти, 90+3 (3:0).
«Торино»: Милинкович-Савич, Джиджи, Эйна (Родригес, 86), Буонджорно, Бремер, Синго (Войвода, 53), Прат (Ринкон, 77), Линетти (Верди, 87), Лукич, Побега, Санабрия (Белотти, 53).
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски (Аскильдсен, 69), Йосида, Шабо (Чьерво, 82), Ауджелло, Дрэгушин (Колли, 81), Адриэн Силва, Кандрева, Экдаль (Капуто, 54), Торсби, Квальярелла (Габбьядини, 54).
Предупреждения: Бремер, 29. Побега, 50. Дрэгушин, 54. Аскильдсен, 75. Шабо, 80. Кандрева, 84.
Удаление: Адриэн Силва, 67.
Судья: Фурно (Италия).
30 октября. Турин. Стадион Олимпийский.
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