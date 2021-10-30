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«Торино» обыграл «Сампдорию» в чемпионате Италии

30 октября, 23:45
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«Торино» обыграл «Сампдорию» со счетом 3:0 в матче 11-го тура чемпионата Италии.

На 17-й минуте счет открыл полузащитник «Торино» Деннис Прат. А на 52-й минуте защитник Уилфрид Синго удвоил преимущество хозяев. Третий гол в дополнительное время второго тайма забил Симоне Верди.

«Торино» набрал 14 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице серии А. У «Сампдории» 9 очков и 15-я позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

11-й тур

«Торино» — «Сампдория» — 3:0 (1:0)

Голы: Прат, 17 (1:0). Синго, 52 (2:0). Белотти, 90+3 (3:0).

«Торино»: Милинкович-Савич, Джиджи, Эйна (Родригес, 86), Буонджорно, Бремер, Синго (Войвода, 53), Прат (Ринкон, 77), Линетти (Верди, 87), Лукич, Побега, Санабрия (Белотти, 53).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски (Аскильдсен, 69), Йосида, Шабо (Чьерво, 82), Ауджелло, Дрэгушин (Колли, 81), Адриэн Силва, Кандрева, Экдаль (Капуто, 54), Торсби, Квальярелла (Габбьядини, 54).

Предупреждения: Бремер, 29. Побега, 50. Дрэгушин, 54. Аскильдсен, 75. Шабо, 80. Кандрева, 84.

Удаление: Адриэн Силва, 67.

Судья: Фурно (Италия).

30 октября. Турин. Стадион Олимпийский.

Торино — Сампдория

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
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Зенит 4
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Матч завершен

Обе забьют - да

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1.68

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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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