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Щенсны пропустит старт сезона из-за травмы

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Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны пропустит старт сезона из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба.

Щенсны почувствовал дискомфорт во время товарищеского матча с «Атлетико» (0:4). Футболисту диагностировали повреждение длинной приводящей мышцы левого бедра. Сообщается, что на восстановление уйдет около 20 дней.

«Ювентус» начнет сезон 15 августа. Команда дома сыграет с «Сассуоло».

Источник: https://www.juventus.com/it/news/articoli/le-condizioni-di-wojciech-szczesny
Войцех Щенсны
Футбол
ФК Ювентус
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