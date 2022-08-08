Щенсны пропустит старт сезона из-за травмы

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны пропустит старт сезона из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба.

Щенсны почувствовал дискомфорт во время товарищеского матча с «Атлетико» (0:4). Футболисту диагностировали повреждение длинной приводящей мышцы левого бедра. Сообщается, что на восстановление уйдет около 20 дней.

«Ювентус» начнет сезон 15 августа. Команда дома сыграет с «Сассуоло».