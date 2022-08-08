«Наполи» обсудит с «ПСЖ» переход Кейлора Наваса

«Наполи» обсудит варианты перехода вратаря «ПСЖ» Кейлора Наваса, сообщает Il Corriere dello Sport.

По данным источника, неаполитанцы рассматривают 35-летнего костариканца в качестве приоритетного варианта. Пока неизвестно, будет ли это арендное соглашение или полноценный переход.

В случае если договориться с «ПСЖ» не получится, руководство «Наполи» попытается подписать голкипера «Челси» Кепу Аррисабалагу.

Ранее главный тренер парижского клуба Кристоф Гальтье заявил, что основным вратарем в новом сезоне будет Джанлуиджи Доннарумма.

По итогам сезона-2021/22 на счету Наваса 24 пропущенных мяча в 26 матчах за «ПСЖ». Его соглашение с клубом действует до 30 июня 2024-го.