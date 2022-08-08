«Наполи» обсудит с «ПСЖ» переход Кейлора Наваса
«Наполи» обсудит варианты перехода вратаря «ПСЖ» Кейлора Наваса, сообщает Il Corriere dello Sport.
По данным источника, неаполитанцы рассматривают 35-летнего костариканца в качестве приоритетного варианта. Пока неизвестно, будет ли это арендное соглашение или полноценный переход.
В случае если договориться с «ПСЖ» не получится, руководство «Наполи» попытается подписать голкипера «Челси» Кепу Аррисабалагу.
Ранее главный тренер парижского клуба Кристоф Гальтье заявил, что основным вратарем в новом сезоне будет Джанлуиджи Доннарумма.
По итогам сезона-2021/22 на счету Наваса 24 пропущенных мяча в 26 матчах за «ПСЖ». Его соглашение с клубом действует до 30 июня 2024-го.
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|0
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13
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|0
|0
|0
|0
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|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
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|0
|
20
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|0
|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
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