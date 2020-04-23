Сборная Италии 2006 года пожертвовала четыре машины скорой помощи для борьбы с коронавирусом

Бывший форвард «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро сообщил, что чемпионы мира-2006 помогут в борьбе с пандемией коронавируса.

— Я очень рад и горд сообщить вам, что вместе с моими товарищами по сборной на чемпионате мира 2006 года и благодаря вашим пожертвованиями купили 4 машины скорой помощи Красному кресту, — написал Дель Пьеро в Instagram. — Они ультрасовременные, оснащены новыми системами биологической локализации, и в конце этой пандемии (надеюсь, скоро) их можно использовать в обычном режиме.

Число 4 — знак судьбы. Как и кубок мира, выигранный Италией. Большое спасибо всем, потому что мы показали ценность единой великой команды!