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Сборная Италии 2006 года пожертвовала четыре машины скорой помощи для борьбы с коронавирусом

21:03
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Бывший форвард «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро сообщил, что чемпионы мира-2006 помогут в борьбе с пандемией коронавируса.

— Я очень рад и горд сообщить вам, что вместе с моими товарищами по сборной на чемпионате мира 2006 года и благодаря вашим пожертвованиями купили 4 машины скорой помощи Красному кресту, — написал Дель Пьеро в Instagram. — Они ультрасовременные, оснащены новыми системами биологической локализации, и в конце этой пандемии (надеюсь, скоро) их можно использовать в обычном режиме.

Число 4 — знак судьбы. Как и кубок мира, выигранный Италией. Большое спасибо всем, потому что мы показали ценность единой великой команды!

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