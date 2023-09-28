Сазонов признан лучшим в составе «Торино» в матче с «Лацио»

Экс-защитник московского «Динамо» Саба Сазонов успешно дебютировал в серии А.

Несмотря на поражение со счетом 0:2 от «Лацио», лучшим в составе «Торино» признан именно защитник молодежной сборной Грузии, который заменил по ходу первого тайма получившего травму Бонджорно.

La Gazzetta dello Sport поставила Сазонову оценку 6,5 с таким комментарием: «Для футболиста 2002 года рождения это был абсолютный дебют в серии А. И парень сразу оказался крепким орешком для Иммобиле. Никакого страха или пиетета с стороны новичка: он ни разу не позволил пробить в створ ворот основному нападающему сборной Италии. Это было достойно».