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Сегодня, 11:12

Капелло признался, что в Италии не переживали из-за полугодовой безголевой серии Хвичи: «Квара хорош!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в комментарии «СЭ» высказался о прерванной в матче 6-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (4:1) безголевой серии грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

В предыдущий раз 22-летний грузин забивал 19 марта 2023 года в игре против «Торино» (4:0) в 27-м туре серии А-2022/23.

«В Италии не переживали из-за долгого отсутствия его голов, потому что Квара хорош!», — сказал Капелло «СЭ».

В сезоне-2023/24 Кварацхелия забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 6 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Футболист впервые в карьере был номинирован на награду «Золотой мяч», обладатель которой станет известен 30 октября.

Фабио Капелло
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 6 5 0 1 15-3 15
2
 Милан 6 5 0 1 13-8 15
3
 Ювентус 6 4 1 1 12-6 13
4
 Аталанта 6 4 0 2 11-5 12
5
 Наполи 6 3 2 1 12-6 11
6
 Лечче 6 3 2 1 8-5 11
7
 Фиорентина 5 3 1 1 11-9 10
8
 Сассуоло 6 3 0 3 11-12 9
9
 Фрозиноне 5 2 2 1 8-7 8
10
 Торино 6 2 2 2 6-7 8
11
 Лацио 6 2 1 3 7-8 7
12
 Верона 6 2 1 3 4-6 7
13
 Болонья 5 1 3 1 3-4 6
14
 Рома 5 1 2 2 12-7 5
15
 Монца 5 1 2 2 4-7 5
16
 Дженоа 5 1 1 3 4-8 4
17
 Эмполи 6 1 0 5 1-13 3
18
 Удинезе 6 0 3 3 2-10 3
19
 Салернитана 6 0 3 3 4-10 3
20
 Кальяри 6 0 2 4 2-9 2
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