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25 апреля, 23:40

«Ювентус» одержал волевую победу над «Сассуоло»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ювентус» одержал волевую победу над «Сассуоло» в матче 34-го тура чемпионата Италии. Туринцы на выезде одолели соперника со счетом 2:1.

Ближе к концу первого тайма счет в матче открыл нападающий Джакомо Распадори. Но до перерыва форвард Пауло Дибала сравнял счет.

А в конце второй половины победу «Юве» принес точный удар нападающего Мойзе Кина.

«Ювентус» набрал 66 очков и остался на четвертом месте в турнирной таблице, отставая на 1 очко от идущего третьим «Наполи».

«Сассуоло» занимает 10-ю строчку (46 очков).

Италия. Серия А. 34-й тур
25 апр, 21:45. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
1:2
Ювентус
Голы
Распадори, 39 (1:0), Дибала, 45 (1:1), Кин, 88 (1:2)
Сассуоло
Консильи Каан Айхан Мерт Мюльдюр Кирикеш Кирьякопулос Лопес Фраттези (Матеус Энрике, 88) Траоре (Джуричич, 79) Распадори Берарди (Дефрель, 79) Скамакка
Ювентус
Щенсны Де Шильо Данилу Алекс Сандру Бонуччи Ругани (Кьеллини, 55) Рабьо Закария Мората (Кин, 67) Дибала (Влахович, 55) Бернардески (Миретти, 88)
Предупреждения
Лопес 45+2’, Скамакка 50’  -  Де Шильо 62’, Кин 89’
Судьи
Мареска (Италия)
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/
ФК Сассуоло
ФК Ювентус
0
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И В Н П +/- О
1
 Милан 34 22 8 4 60-30 74
2
 Интер 33 21 9 3 71-26 72
3
 Наполи 34 20 7 7 61-30 67
4
 Ювентус 34 19 9 6 52-30 66
5
 Рома 34 17 7 10 55-40 58
6
 Лацио 34 16 8 10 66-50 56
7
 Фиорентина 33 17 5 11 54-42 56
8
 Аталанта 33 15 9 9 57-39 54
9
 Верона 34 13 10 11 59-51 49
10
 Сассуоло 34 12 10 12 59-55 46
11
 Торино 33 11 10 12 38-32 43
12
 Удинезе 33 9 13 11 49-52 40
13
 Болонья 33 10 9 14 37-47 39
14
 Эмполи 34 9 10 15 45-62 37
15
 Специя 34 9 6 19 34-59 33
16
 Сампдория 34 8 6 20 41-57 30
17
 Кальяри 34 6 10 18 31-62 28
18
 Дженоа 34 3 16 15 25-54 25
19
 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
20
 Венеция 33 5 7 21 27-61 22
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38 тур
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
27.04 19:00
Салернитана – Венеция
 - : -
27.04 19:00
Фиорентина – Удинезе
 - : -
27.04 21:15
Болонья – Интер
 - : -
11.05 21:15
Аталанта – Торино
 - : -
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Чиро Иммобиле

Лацио

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Душан Влахович

Ювентус

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Лаутаро Мартинес

Интер

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Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
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Сергей Милинкович-Савич

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 9
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Хакан Чалханоглу

Интер

 8
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Адама Сумаоро

Болонья

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Рома

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Специя

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