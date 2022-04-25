«Ювентус» одержал волевую победу над «Сассуоло»

«Ювентус» одержал волевую победу над «Сассуоло» в матче 34-го тура чемпионата Италии. Туринцы на выезде одолели соперника со счетом 2:1.

Ближе к концу первого тайма счет в матче открыл нападающий Джакомо Распадори. Но до перерыва форвард Пауло Дибала сравнял счет.

А в конце второй половины победу «Юве» принес точный удар нападающего Мойзе Кина.

«Ювентус» набрал 66 очков и остался на четвертом месте в турнирной таблице, отставая на 1 очко от идущего третьим «Наполи».

«Сассуоло» занимает 10-ю строчку (46 очков).