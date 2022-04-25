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Икер Муниаин может перейти из «Атлетика» в «Ювентус»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Атлетика» Икер Муниаин может летом перейти в «Ювентус». На этой неделе руководство клубов обсудят возможный трансфер 29-летнего испанца, сообщает журналист Николо Скира.

Муниаин является воспитанником «Атлетика» и провел в команде всю карьеру. Его контракт с клубом из Бильбао рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне полузащитник провел 36 матчей во всех турнирах. Он забил 6 голов и сделал 11 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Муниаина в 15 миллионов евро.

Икер Муниаин
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Ювентус
0
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 Интер 33 21 9 3 71-26 72
3
 Наполи 34 20 7 7 61-30 67
4
 Ювентус 33 18 9 6 50-29 63
5
 Рома 34 17 7 10 55-40 58
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 Лацио 34 16 8 10 66-50 56
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8
 Аталанта 33 15 9 9 57-39 54
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 Сассуоло 33 12 10 11 58-53 46
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 Кальяри 34 6 10 18 31-62 28
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20
 Венеция 33 5 7 21 27-61 22
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Сампдория – Кальяри
 1 : 2
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 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
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Лацио

 26
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 16
П
Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

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Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 24 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 25 1 10
Кельвен Амиан

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