Икер Муниаин может перейти из «Атлетика» в «Ювентус»

Полузащитник «Атлетика» Икер Муниаин может летом перейти в «Ювентус». На этой неделе руководство клубов обсудят возможный трансфер 29-летнего испанца, сообщает журналист Николо Скира.

Муниаин является воспитанником «Атлетика» и провел в команде всю карьеру. Его контракт с клубом из Бильбао рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне полузащитник провел 36 матчей во всех турнирах. Он забил 6 голов и сделал 11 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Муниаина в 15 миллионов евро.