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«Рома» в большинстве обыграла «Сассуоло» в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Сассуоло» — «Рома».
Фото Global Look Press

«Рома» на выезде обыграла «Сассуоло» в матче 14-го тура итальянской серии А — 2:1.

Хозяева открыли счет благодаря голу Матеуса Энрике на 25-й минуте. На 76-й минуте счет сравнял Пауло Дибала, реализовавший пенальти. Победу гостям принес гол Расмуса Кристенсена на 82-й минуте.

«Рома» играла в большинстве с 62-й минуты — красную карточку получил полузащитник «Сассуоло» Даниэль Болока.

Команда Жозе Моуринью с 24 очками поднялась на пятое место в серии А. «Сассуоло» (15 очков) занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 14-й тур
03 дек, 20:00. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
1:2
Рома

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Рома
ФК Сассуоло
0
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«Наполи» — «Интер»: смотреть трансляцию матча серии А в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 14 10 3 1 22-9 33
2
 Интер 13 10 2 1 30-7 32
3
 Милан 14 9 2 3 24-15 29
4
 Наполи 13 7 3 3 26-14 24
5
 Рома 14 7 3 4 27-16 24
6
 Фиорентина 14 7 2 5 23-17 23
7
 Болонья 14 5 7 2 16-11 22
8
 Лацио 14 6 2 6 15-15 20
9
 Аталанта 13 6 2 5 21-13 20
10
 Монца 14 4 6 4 15-14 18
11
 Фрозиноне 14 5 3 6 20-24 18
12
 Торино 13 4 4 5 10-16 16
13
 Лечче 14 3 7 4 16-19 16
14
 Дженоа 14 4 3 7 15-19 15
15
 Сассуоло 14 4 3 7 21-26 15
16
 Удинезе 14 1 9 4 12-21 12
17
 Эмполи 14 3 2 9 9-26 11
18
 Верона 14 2 4 8 12-21 10
19
 Кальяри 14 2 4 8 13-26 10
20
 Салернитана 14 1 5 8 10-28 8
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1.12 22:45
Монца – Ювентус
 1 : 2
2.12 17:00
Дженоа – Эмполи
 1 : 1
2.12 20:00
Лацио – Кальяри
 1 : 0
2.12 22:45
Милан – Фрозиноне
 3 : 1
3.12 14:30
Лечче – Болонья
 1 : 1
3.12 17:00
Фиорентина – Салернитана
 3 : 0
3.12 17:00
Удинезе – Верона
 3 : 3
3.12 20:00
Сассуоло – Рома
 1 : 2
3.12 22:45
Наполи – Интер
 - : -
4.12 22:45
Торино – Аталанта
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 5
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 13 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 14 1 2
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