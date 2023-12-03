«Рома» в большинстве обыграла «Сассуоло» в серии А

«Рома» на выезде обыграла «Сассуоло» в матче 14-го тура итальянской серии А — 2:1.

Хозяева открыли счет благодаря голу Матеуса Энрике на 25-й минуте. На 76-й минуте счет сравнял Пауло Дибала, реализовавший пенальти. Победу гостям принес гол Расмуса Кристенсена на 82-й минуте.

«Рома» играла в большинстве с 62-й минуты — красную карточку получил полузащитник «Сассуоло» Даниэль Болока.

Команда Жозе Моуринью с 24 очками поднялась на пятое место в серии А. «Сассуоло» (15 очков) занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.