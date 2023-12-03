«Фиорентина» разгромила «Салернитану», «Удинезе» и «Верона» сыграли вничью в серии А

«Фиорентина» дома обыграла «Салернитану» в матче 14-го тура чемпионата Италии — 3:0.

Голы забили Лукас Бельтран (6-я минута), Риккардо Соттиль (17-я) и Джакомо Бонавентура (56-я).

«Фиорентина» набрала 23 очка и поднялась на пятое место в турнирной таблице серии А. «Салернитана» находится на 20-й строчке (8 очков).

В другом матче 14-го тура «Удинезе» и «Верона» сыграли вничью — 3:3.

Команда из города Удине располагается на 16-й строчке с 14 очками, а клуб из Вероны — 19-й (9 баллов).