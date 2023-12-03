Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 19:06

«Фиорентина» разгромила «Салернитану», «Удинезе» и «Верона» сыграли вничью в серии А

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Фиорентина» дома обыграла «Салернитану» в матче 14-го тура чемпионата Италии — 3:0.

Голы забили Лукас Бельтран (6-я минута), Риккардо Соттиль (17-я) и Джакомо Бонавентура (56-я).

«Фиорентина» набрала 23 очка и поднялась на пятое место в турнирной таблице серии А. «Салернитана» находится на 20-й строчке (8 очков).

Италия. Серия А. 14-й тур
03 дек, 17:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
3:0
Салернитана

В другом матче 14-го тура «Удинезе» и «Верона» сыграли вничью — 3:3.

Команда из города Удине располагается на 16-й строчке с 14 очками, а клуб из Вероны — 19-й (9 баллов).

Италия. Серия А. 14-й тур
03 дек, 17:00. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
3:3
Верона

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Верона
ФК Салернитана
ФК Удинезе
ФК Фиорентина
0
Читайте также
«Налили, выпил — и готов. Дураком стал». Как на Олимпиаде-80 отравили великого советского штангиста Алексеева
Мазепин снова выигрывает! Он идет к титулу в азиатском «Ле-Мане»
Число попавших в ДТП на Новорижском шоссе машин выросло до 20
В Киеве вновь прошел митинг с требованием вернуть мобилизованных
Медведев высказался о причинах вмешательства США в конфликт на Украине
Карпин назвал «убийством футбола» проведение матча ЦСКА и «Ростова» в снегопад
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лечче» на 90+9-й минуте спасся от поражения в матче с «Болоньей»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 14 10 3 1 22-9 33
2
 Интер 13 10 2 1 30-7 32
3
 Милан 14 9 2 3 24-15 29
4
 Наполи 13 7 3 3 26-14 24
5
 Фиорентина 14 7 2 5 23-17 23
6
 Болонья 14 5 7 2 16-11 22
7
 Рома 13 6 3 4 25-15 21
8
 Лацио 14 6 2 6 15-15 20
9
 Аталанта 13 6 2 5 21-13 20
10
 Монца 14 4 6 4 15-14 18
11
 Фрозиноне 14 5 3 6 20-24 18
12
 Торино 13 4 4 5 10-16 16
13
 Лечче 14 3 7 4 16-19 16
14
 Сассуоло 13 4 3 6 20-24 15
15
 Дженоа 14 4 3 7 15-19 15
16
 Удинезе 14 1 9 4 12-21 12
17
 Эмполи 14 3 2 9 9-26 11
18
 Верона 14 2 4 8 12-21 10
19
 Кальяри 14 2 4 8 13-26 10
20
 Салернитана 14 1 5 8 10-28 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.12 22:45
Монца – Ювентус
 1 : 2
2.12 17:00
Дженоа – Эмполи
 1 : 1
2.12 20:00
Лацио – Кальяри
 1 : 0
2.12 22:45
Милан – Фрозиноне
 3 : 1
3.12 14:30
Лечче – Болонья
 1 : 1
3.12 17:00
Фиорентина – Салернитана
 3 : 0
3.12 17:00
Удинезе – Верона
 3 : 3
3.12 20:00
Сассуоло – Рома
 - : -
3.12 22:45
Наполи – Интер
 - : -
4.12 22:45
Торино – Аталанта
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 5
Мартен де Рон

Мартен де Рон

Аталанта

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 14 1 2
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 7 1 1
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости