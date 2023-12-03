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Тренер «Торино» Юрич: «Миранчук был очень важен для нас в прошлом сезоне»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Торино» Иван Юрич высказался о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

В сезоне-2022/23 россиянин выступал за туринцев на правах аренды. Он провел за команду 31 матч, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач.

«Если мы считаем, что в плане набора игроков мы находимся на уровне «Аталанты», то мы ошибаемся. Миранчук в прошлом сезоне был очень важен для нас — забивал и отдавал голевые передачи, но у них есть набор из 6-7 атакующих игроков с очень ценными навыками. Миранчук был очень важен для нас и не так важен для «Аталанты». Это дает понять, что такое разрыв между «Торино» и «Аталантой»?» — приводит слова Юрича Toronews.

В текущем сезоне в активе 28-летнего россиянина 7 матчей за бергамасков, которых он не отметился результативными действиями.

Алексей Миранчук
Иван Юрич
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
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«Рома» в большинстве обыграла «Сассуоло» в серии А
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 14 10 3 1 22-9 33
2
 Интер 13 10 2 1 30-7 32
3
 Милан 14 9 2 3 24-15 29
4
 Наполи 13 7 3 3 26-14 24
5
 Рома 14 7 3 4 27-16 24
6
 Фиорентина 14 7 2 5 23-17 23
7
 Болонья 14 5 7 2 16-11 22
8
 Лацио 14 6 2 6 15-15 20
9
 Аталанта 13 6 2 5 21-13 20
10
 Монца 14 4 6 4 15-14 18
11
 Фрозиноне 14 5 3 6 20-24 18
12
 Торино 13 4 4 5 10-16 16
13
 Лечче 14 3 7 4 16-19 16
14
 Дженоа 14 4 3 7 15-19 15
15
 Сассуоло 14 4 3 7 21-26 15
16
 Удинезе 14 1 9 4 12-21 12
17
 Эмполи 14 3 2 9 9-26 11
18
 Верона 14 2 4 8 12-21 10
19
 Кальяри 14 2 4 8 13-26 10
20
 Салернитана 14 1 5 8 10-28 8
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Милан – Фрозиноне
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Лечче – Болонья
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Фиорентина – Салернитана
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