«Аталанта» предложит Гасперини новый контракт до 2025 года

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может остаться в клубе, сообщает Николо Скира.

По сведениям источника, руководство клуба из Бергамо готово предложить 65-летнему итальянцу новый контракт до 2025 года.

В минувшем сезоне «Аталанта» заняла шестое место в серии А и выступит в Лиге Европы.