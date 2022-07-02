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«Сассуоло» претендует на нападающего «Торино» Дзадзу

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Торино» Симеоне Дзадза попал в сферу интересов «Сассуоло», сообщает Football Italia.

В прошлом сезоне 31-летний форвард провел в серии А только 9 матчей, в которых сделал 1 голевую передачу.

«Торино» еще зимой пыталось продать игрока. Но тогда клуб не смог договориться в «Болоньей» и «Венецией».

Его контракт с туринским клубом истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда, который имеет опыт выступления за сборную Италии, всего в 1 миллион евро.

Симоне Дзадза
ФК Сассуоло
ФК Торино
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