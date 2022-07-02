Алессандро Флоренци попрощался с «Ромой» после перехода «Милан»
Защитник Алессандро Флоренци прокомментировал свой переход из «Ромы» в «Милан».
««Прощай, Рим, это было замечательное путешествие! За последние 20 лет я уже четыре раза прощался с тобой. Первый раз, чтобы вырасти и «нарастить мышцы», а потом и в других случаях, потому что иногда жизнь учит нас воспринимать ситуации, которые отличаются от того, что мы всегда себе представляли.
Я выбрал путь молчания, потому что в этом для меня рождается смысл уважения к команде и клубу. Я хочу от всего сердца поблагодарить людей, которые работали в Тригории на протяжении многих лет, вместе мы были семьей.
Я спокоен и осознаю, что отдал все за эту футболку и этих болельщиков...», — написал футболист в социальных сетях.
Ранее Флоренци выступал за «Милан» в сезоне-2021/22 на правах аренды. Он продолжит выступать за миланскую команду под номером 25.
В минувшем сезоне «Милан» выиграл чемпионат Италии. Флоренци принял участие в 30 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
|- : -