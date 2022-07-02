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Алессандро Флоренци попрощался с «Ромой» после перехода «Милан»

Алессандро Флоренци прокомментировал свой переход из «Ромы» в «Милан»
Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник Алессандро Флоренци прокомментировал свой переход из «Ромы» в «Милан».

««Прощай, Рим, это было замечательное путешествие! За последние 20 лет я уже четыре раза прощался с тобой. Первый раз, чтобы вырасти и «нарастить мышцы», а потом и в других случаях, потому что иногда жизнь учит нас воспринимать ситуации, которые отличаются от того, что мы всегда себе представляли.

Я выбрал путь молчания, потому что в этом для меня рождается смысл уважения к команде и клубу. Я хочу от всего сердца поблагодарить людей, которые работали в Тригории на протяжении многих лет, вместе мы были семьей.

Я спокоен и осознаю, что отдал все за эту футболку и этих болельщиков...», — написал футболист в социальных сетях.

Ранее Флоренци выступал за «Милан» в сезоне-2021/22 на правах аренды. Он продолжит выступать за миланскую команду под номером 25.

В минувшем сезоне «Милан» выиграл чемпионат Италии. Флоренци принял участие в 30 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.

Алессандро Флоренци
ФК Милан
ФК Рома
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