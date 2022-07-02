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2 июля, 23:31

На следующей неделе руководство «Милана» проведет встречу с Ибрагимовичем

Иван Шитик
Корреспондент
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«Милан» готов предложить новый контракт нападающему Златану Ибрагимовичу. На следующей неделе стороны проведут встречу, на которой будет обсуждаться возможность продолжения сотрудничества, сообщает Sky Sport Italia.

40-летний швед восстанавливается после операции на колене и вряд ли сможет выйти на поле в календарном 2022 году. Однако руководство миланского клуба не смущает данная ситуация.

Футболист 25 мая перенес операцию на левом колене и пропустит до восьми месяцев. В минувшем сезоне швед сыграл 27 матчей во всех соревнованиях, забил восемь голов и отдал три результативных паса.

Златан Ибрагимович
ФК Милан
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