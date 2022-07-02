На следующей неделе руководство «Милана» проведет встречу с Ибрагимовичем

«Милан» готов предложить новый контракт нападающему Златану Ибрагимовичу. На следующей неделе стороны проведут встречу, на которой будет обсуждаться возможность продолжения сотрудничества, сообщает Sky Sport Italia.

40-летний швед восстанавливается после операции на колене и вряд ли сможет выйти на поле в календарном 2022 году. Однако руководство миланского клуба не смущает данная ситуация.

Футболист 25 мая перенес операцию на левом колене и пропустит до восьми месяцев. В минувшем сезоне швед сыграл 27 матчей во всех соревнованиях, забил восемь голов и отдал три результативных паса.