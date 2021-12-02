«Сассуоло» вырвал ничью у «Наполи»

«Сассуоло» сыграл вничью с «Наполи» в матче 15-го тура чемпионата Италии — 2:2.

Первый тайм обошелся без забитых мячей. В начале второй половины неаполитанцы забили дважды. На 72-й минуте Джанлука Скамачча сократил отставание черно-зеленых, а за минуту до конца основного времени Джанмарко Феррари сравнял счет. Грегуар Дефрель перед самым финальным свистком забил третий мяч, но его отменили после просмотра видеоповтора.

«Наполи» лидирует в турнирной таблице серии А. «Сассуоло» идет на 12-й строчке.