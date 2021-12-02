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«Сассуоло» вырвал ничью у «Наполи»

00:42
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«Сассуоло» сыграл вничью с «Наполи» в матче 15-го тура чемпионата Италии — 2:2.

Первый тайм обошелся без забитых мячей. В начале второй половины неаполитанцы забили дважды. На 72-й минуте Джанлука Скамачча сократил отставание черно-зеленых, а за минуту до конца основного времени Джанмарко Феррари сравнял счет. Грегуар Дефрель перед самым финальным свистком забил третий мяч, но его отменили после просмотра видеоповтора.

«Наполи» лидирует в турнирной таблице серии А. «Сассуоло» идет на 12-й строчке.

Италия. Серия А. 15-й тур
01 дек, 22:45. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
2:2
Наполи
Голы
Руис, 51 (0:1), Мертенс, 60 (0:2), Скамакка, 71 (1:2), Феррари, 89 (2:2)
Сассуоло
Консильи Рожериу (Кирьякопулос, 61 ) Кирикеш Толян Феррари Лопес Фраттези (Харруи, 77 ) Траоре (Матеус Энрике, 61 ) Распадори (Дефрель, 88 ) Берарди Скамакка
Наполи
Оспина Мариу Руй Ррахмани Ди Лоренцо Кулибали (Жуан Жезус, 80) Руис (Политано, 66) Зелиньски Лоботка Лосано (Демме, 73) Мертенс (Петанья, 66) Инсинье (Эльмас, 46)
Предупреждения
Рожериу 25, Берарди 55, Матеус Энрике 86, Дефрель 90  -  Политано 84, Демме 88
Судьи
Пеццуто

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Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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