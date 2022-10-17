Сарри считает зарплаты футболистов аморальными

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился мнением по поводу заработной платы футболистов.

«Аморальны ли футбольные деньги? Как и многое в сегодняшнем мире. То, что актер получает 30 миллионов евро за фильм, это аморально, но получается, что сам заработок это оправдывает. Думаю, это несправедливо, но это часть сегодняшнего мира», — цитирует Сарри RSI Sport.

После 10 туров серии А «Лацио» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.