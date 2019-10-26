Сарри рассказал о состоянии попавшего в больницу Игуаина

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о состоянии нападающего Гонсало Игуаина. Аргентинец попал в больницу после матча 9-го тура чемпионата Италии с «Лечче» (1:1).

Игуаин получил сильный удар в голову во время столкновения с вратарем соперника Габриэлом. Инцидент произошел в конце игры. 31-летний аргентинец получил медицинскую помощь и смог доиграть встречу.

— Гонсало были наложены швы. Врачи решат, останется ли он в больнице. Он в сознании и ясно отвечает на вопросы, — цитирует Сарри bleacherreport.com.