Сарри рассказал о состоянии попавшего в больницу Игуаина
26 октября 2019, 23:38
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о состоянии нападающего Гонсало Игуаина. Аргентинец попал в больницу после матча 9-го тура чемпионата Италии с «Лечче» (1:1).
Игуаин получил сильный удар в голову во время столкновения с вратарем соперника Габриэлом. Инцидент произошел в конце игры. 31-летний аргентинец получил медицинскую помощь и смог доиграть встречу.
— Гонсало были наложены швы. Врачи решат, останется ли он в больнице. Он в сознании и ясно отвечает на вопросы, — цитирует Сарри bleacherreport.com.
Gonzalo Higuain has been taken to hospital for tests after a nasty collision during Juventus' draw with Lecce pic.twitter.com/UYO1rhyHy4— B/R Football (@brfootball) October 26, 2019
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