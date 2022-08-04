Сарри подтвердил, что Луис Альберто хочет уйти из «Лацио» в «Севилью»
Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри подтвердил, что полузащитник Луис Альберто намерен уйти в «Севилью».
«Луис хочет уйти в «Севилью», но еще не факт, что он покинет нашу команду этим летом», — сказал в интервью Corriere dello Sport Сарри.
Луис Альберто — воспитанник «Севильи», он покинул клуб в 2012 году.
В прошлом сезоне 29-летний испанец забил 5 голов и сделал 12 результативных передач в 44 матчах за «Лацио» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.
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|Наполи
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|0-0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
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5
|Лацио
|0
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
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9
|Верона
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10
|Торино
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11
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|0-0
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12
|Удинезе
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|0-0
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13
|Болонья
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
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|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
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