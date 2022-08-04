Сарри подтвердил, что Луис Альберто хочет уйти из «Лацио» в «Севилью»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри подтвердил, что полузащитник Луис Альберто намерен уйти в «Севилью».

«Луис хочет уйти в «Севилью», но еще не факт, что он покинет нашу команду этим летом», — сказал в интервью Corriere dello Sport Сарри.

Луис Альберто — воспитанник «Севильи», он покинул клуб в 2012 году.

В прошлом сезоне 29-летний испанец забил 5 голов и сделал 12 результативных передач в 44 матчах за «Лацио» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.