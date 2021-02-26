Джеко из-за травмы может пропустить матч с «Миланом»

Форвард «Ромы» Эдин Джеко получил травму паха в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Браги» (3:1).

Как сообщает Football Italia, 34-летний босниец рискует пропустить матч 24-го тура чемпионата Италии против «Милана», который пройдет 28 февраля.

В начале 2021 года у Джеко случился конфликт с главным тренером команды Паулу Фонсекой, из-за чего провел только два матча в феврале. В текущем сезоне на счету форварда 25 матчей за «Рому», в которых забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.